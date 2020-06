1 minuto in Borsa 15 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sono deboli i valori per Piazza Affari, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca Generali (+2,13%). Le più forti vendite si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -3,46%.

Tra le materie prime, perde terreno l’oro, che scambia a 1.711,2 dollari l’oncia, ritracciando dell’1,08%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge -0,2% su base mensile, mentre si registrano -0,2% su base annuale. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dal Regno Unito quella delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.479,5 punti.