1 minuto in Borsa 15 gennaio 2018

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Azimut (+10,01%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su CNH Industrial, che continua la seduta con -1,79%.

L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,27%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

Sono previsti ancora domani dalla Germania l’annuncio dei Prezzi ingrosso, e dal Regno Unito quello dei Prezzi abitazioni.

Chiusa oggi Wall Street per il Martin Luther King day. Nel frattempo il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.