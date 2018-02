1 minuto in Borsa 15 febbraio 2018

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Automotive (+2,09%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto Alimentare (-0,82%).

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,25.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 0,6%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione in Francia, pari a 8,9%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dell’Empire State Index.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.733,25 punti.