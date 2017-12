1 minuto in Borsa 15 dicembre 2017

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Poste Italiane, che vanta un incremento del 2,70%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -6,65%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 147 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,77%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sull’Indice Tankan del Giappone, pari a 25 punti.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’Empire State Index e della Produzione industriale.

In Unione Europea lunedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.406,25 punti.