1 minuto in Borsa 14 settembre 2021

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

Si distinguono a Piazza Affari il settore tecnologia (+1,34%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa (-1,02%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +101 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 3,3%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a -58.600 unità. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale dell’Unione Europea.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.433,75 punti.