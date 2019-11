1 minuto in Borsa 14 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Si distinguono a Piazza Affari il settore telecomunicazioni (+1,68%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore vendite al dettaglio (-1,31%).

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,1.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 1,2% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Scorte di Petrolio, che dei Prezzi alla Produzione.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.255,25 punti.