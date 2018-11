1 minuto in Borsa 14 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Pirelli, con un importante progresso del 2,44%. I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -8,27%.

Sul mercato di Chicago, il petrolio è sostanzialmente stabile su 55,69 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati in Unione Europea il dato sulla Produzione industriale, pari a -0,3%, e il dato sul PIL, che si attesta su 0,2%. Un cenno ai prossimi dati macro. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.815,75 punti.