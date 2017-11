1 minuto in Borsa 14 novembre 2017

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.

In luce sul listino milanese il comparto Alimentare (+1,82%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Telecomunicazioni (-1,41%).

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 140 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,81%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 18,7 punti, e il dato sul PIL in Unione Europea, pari a 2,5%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 6.312,5 punti.