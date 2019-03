1 minuto in Borsa 14 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore chimico (+2,00%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto costruzioni, che riporta una flessione di -0,51%.

Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,13.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,3%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 1,5%. Si attende domani dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.275 punti.