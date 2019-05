1 minuto in Borsa 14 maggio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+4,18%). Il settore alimentare, con il suo -1,78%, si attesta come peggiore del mercato.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +276 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,69%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a -2,1 punti, e il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a -0,3%. Si attende domani dalla Germania e dall’Unione Europea la diffusione del PIL.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.382,25 punti.