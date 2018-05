1 minuto in Borsa 14 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli & C (+2,01%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Azimut, che ottiene -2,95%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.319,4 dollari l’oncia.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto domani dalla Cina l’annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che della Produzione industriale.

Si attende sempre domani dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW e del PIL.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.978,5 punti.