1 minuto in Borsa 14 luglio 2020

(Teleborsa) – Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.

In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni (+1,11%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto tecnologia (-4,05%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +167 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,24%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 59,3 punti. In Unione Europea, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 12,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 10.593,25 punti.