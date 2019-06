1 minuto in Borsa 14 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Diasorin avanza dell’1,75%. Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +258 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,31%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 0% su base mensile, mentre si registrano 0,8% su base annuale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.475,5 punti.