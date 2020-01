1 minuto in Borsa 14 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore telecomunicazioni (+0,64%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore costruzioni (-1,05%).

Invariato lo spread, che si posiziona a +158 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,37%.

È previsto domani sia dalla Spagna che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. Domani è in programma il dato sulla Produzione industriale dell’Unione Europea.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 8.649,75 punti.