1 minuto in Borsa 14 dicembre 2018

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Ferragamo avanza dell’1,15%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -2,81%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi +271 punti, con un incremento di 6 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,98%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati i Prezzi al Consumo, in Italia, dove il valore raggiunge 1,6% su base annuale, mentre si registrano -0,2% su base mensile.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI servizi.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.686 punti.