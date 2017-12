1 minuto in Borsa 14 dicembre 2017

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Si distinguono a Piazza Affari il settore Vendite al dettaglio (+1,00%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore Sanitario (-1,49%).

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio nel Regno Unito, pari a 1,1%, e il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 58 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi import, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.407,25 punti.