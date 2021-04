1 minuto in Borsa 14 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Tenaris, che vanta un incremento del 2,55%.I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con -1,28%.

Sul mercato di Chicago, pioggia di acquisti sul petrolio, che mostra un guadagno dell’1,60%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a -1%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 1,3%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.876 punti.