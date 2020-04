1 minuto in Borsa 14 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Si distinguono a Piazza Affari il settore sanitario (+3,75%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto bancario (-1,33%).

Lo Spread peggiora, toccando i +197 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,63%.

È previsto domani dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia annuale che mensile. Si attende domani dalla Spagna e dalla Francia la diffusione dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.434,75 punti.