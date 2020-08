1 minuto in Borsa 14 agosto 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita. Le più forti vendite si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -3,90%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +143 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,01%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge -15% su base annuale, mentre si registrano -12,1% su base trimestrale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan e della Produzione industriale.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.150 punti.