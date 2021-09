1 minuto in Borsa 13 settembre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni e scambiano in territorio positivo.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Pirelli, con un importante progresso del 3,09%. I più forti ribassi si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -1,16%.

Tra le materie prime, nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.788,4 dollari l’oncia.

Si attende domani dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione e del Tasso della Disoccupazione.

È previsto domani sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.513,75 punti.