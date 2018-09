1 minuto in Borsa 13 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio più che positivo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano non si allinea al rialzo degli Eurolistini.

Settore chimico (+1,73%) in buona luce sul listino milanese.

Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore alimentare (-1,63%).

L’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sui Prezzi al Consumo in Germania, pari a 2%, e il dato sugli Ordini macchinari core in Giappone, pari a 11%.

Un cenno ai prossimi dati macro.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.513,75 punti.