1 minuto in Borsa 13 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Si distinguono a Piazza Affari il settore alimentare (+1,49%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-2,48%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 306 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,46%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a -24,1 punti, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a 20.200 unità. Sono previsti domani dalla Germania l’annuncio del PIL, e dalla Spagna quello dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.893 punti.