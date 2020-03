1 minuto in Borsa 13 marzo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Poste Italiane (+22,62%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +236 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,59%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 0,7%.

In Francia, lo stesso dato si attesta su 1,4%.

Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Lunedì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo dell’Italia.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.609,25 punti.