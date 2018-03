1 minuto in Borsa 13 marzo 2018

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

Settore Chimico (+3,04%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto Costruzioni (-0,87%).

Lieve calo dello spread, che scende a 135 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,98%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 1,1%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

È previsto domani dalla Cina l’annuncio delle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.147,25 punti.