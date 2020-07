1 minuto in Borsa 13 luglio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+4,84%). Le peggiori performance si registrano su Atlantia, che ottiene -12,62%.

Tra le materie prime, l’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%.

Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dall’Unione Europea quella della Produzione industriale.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 10.918,75 punti.