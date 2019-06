1 minuto in Borsa 13 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime (+1,65%).Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore immobiliare (-0,54%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,13.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale, pari a -0,5%.

In Germania, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,4%. È previsto domani dall’Italia l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.521 punti.