1 minuto in Borsa 13 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata strepitosa per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+3,57%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,19%.

Il Petrolio continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,57%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale, pari a -0,9%.

In Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 2,4%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione e delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.219 punti.