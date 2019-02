1 minuto in Borsa 13 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Brilla Piazza Affari, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della seduta precedente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Recordati, con un forte incremento (+3,85%).Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene -0,91%.

Nel comparto energetico, seduta positiva per il petrolio, che mostra un guadagno dell’1,19%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciata la Produzione industriale, pari a -0,9%.

In Regno Unito, pubblicati i Prezzi al Consumo con valore pari a 1,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.051,75 punti.