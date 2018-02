1 minuto in Borsa 13 febbraio 2018

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Si distingue a Piazza Affari il settore Chimico ed esibisce un +0,67% sul precedente.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Telecomunicazioni (-1,64%).

Lo Spread peggiora, toccando i 132 punti, con un aumento di 6 punti rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,05%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile.

È previsto domani sia dalla Germania che dall’Unione Europea l’annuncio del PIL.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.497,5 punti.