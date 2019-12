1 minuto in Borsa 13 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+3,41%). I più forti ribassi si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -2,48%.

Lo Spread si riduce, attestandosi a +146 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,22%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Spagna, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,4%. In Giappone, annunciato il dato sull’Indice Tankan, pari a 0 punti. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto questo pomeriggio. I mercati sono in attesa del PMI composito dell’Unione Europea, in previsione lunedì.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.507,25 punti.