1 minuto in Borsa 13 dicembre 2018

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

In buona evidenza a Milano il comparto bancario (+1,67%).

Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore beni per la casa (-1,32%).

Tra i cambi majors, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,9%, e in Germania, dove il valore è 2,3%.

Sono previsti domani dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall’Unione Europea quello del PMI manifatturiero.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 6.771 punti.