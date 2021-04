1 minuto in Borsa 13 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto sanitario (+1,56%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-1,10%).

Lo Spread peggiora, toccando i +105 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 70,7 punti, e il dato sulla Produzione industriale in Italia, pari a 0,2%. È previsto questo pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.