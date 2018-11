1 minuto in Borsa 12 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Telecom Italia, con un importante progresso del 4,42%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -2,65%.

Sul mercato delle materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.207 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia, pubblicata la Produzione industriale, pari a -0,2%. Tra i principali indicatori in arrivo, si attende domani dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW e dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione del Regno Unito, in previsione ancora domani.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.033,25 punti.