1 minuto in Borsa 12 marzo 2018

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Italgas (+2,37%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Telecom Italia, che ottiene -0,94%.

L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,57%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto domani dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.

Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dalla Francia quella dell’Occupazione.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.133,75 punti.