1 minuto in Borsa 12 maggio 2020

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni (+2,69%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore costruzioni (-1,63%).

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +235 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,86%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 3,3%. Domani sono in programma dall’Unione Europea la pubblicazione della Produzione industriale, e dal Regno Unito quella del PIL. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.296,75 punti.