1 minuto in Borsa 12 luglio 2019

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Prysmian (+2,4%). Le peggiori performance si registrano su Fineco, che ottiene -1,22%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +198 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,73%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a 0,9%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a 0,4%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.940,25 punti.