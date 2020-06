1 minuto in Borsa 12 giugno 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento del 5,92%. Le peggiori performance si registrano su Diasorin, che ottiene -1,37%.

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +186 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,44%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a -17,1%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Spagna, pari a -0,9%.Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan degli Stati Uniti. In Italia lunedì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.770 punti.