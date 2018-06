1 minuto in Borsa 12 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

In buona evidenza a Milano il comparto Alimentare (+1,10%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,49%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a 230 punti, con un lieve calo di 5 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,80%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a -16,1 punti, e il dato sul Tasso di Disoccupazione nel Regno Unito, pari a 4,2%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.160,25 punti.