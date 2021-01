1 minuto in Borsa 12 gennaio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Si distinguono a Piazza Affari il settore servizi finanziari (+1,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore telecomunicazioni (-1,42%).

Torna a salire lo spread, attestandosi a +109 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,58%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -6,9%. Si attende domani dall’Unione Europea e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.937,5 punti.