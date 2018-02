1 minuto in Borsa 12 febbraio 2018

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Moncler, che mostra un rialzo del 2,06%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -2,05%.

L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende domani dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, dei Prezzi abitazioni e dei Prezzi alla Produzione.

Sempre domani, in Francia, sarà pubblicato il dato sull’Occupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.487 punti.