1 minuto in Borsa 12 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore tecnologia (+1,23%). Il settore viaggi e intrattenimento, con il suo -0,92%, si attesta come peggiore del mercato.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,11.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il dato sulla Produzione industriale in Unione Europea, pari a -0,5%, e il dato sui Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati i Prezzi alla Produzione. Domani, in Spagna, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.416,5 punti.