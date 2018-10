1 minuto in Borsa 11 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Settore viaggi e intrattenimento (+1,26%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto materie prime (-4,11%).

L’Euro/Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 2,3%.

In Francia, lo stesso dato si attesta su 2,2%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi al Consumo.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.