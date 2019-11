1 minuto in Borsa 11 novembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Poste Italiane avanza dello 0,51%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -2,10%.

Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,40%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati nel Regno Unito il dato sul PIL, pari a 0,3%, e il dato sulla Produzione industriale, che si attesta su -0,3%. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW, e dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.222,25 punti.