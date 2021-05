1 minuto in Borsa 11 maggio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore materie prime (-3,59%).

Avanza di poco lo spread, che si porta a +110 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania annunciato il dato sull’Indice ZEW, pari a 84,4 punti.

In Italia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,1%. Domani saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Produzione industriale dall’Unione Europea.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.183,75 punti.