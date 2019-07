1 minuto in Borsa 11 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

In luce sul listino milanese il comparto materie prime (+2,22%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto costruzioni, che riporta una flessione di -0,53%.

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo in Francia, pari a 1,2%, e in Germania, dove il valore è 1,6%. È previsto questo pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.953,5 punti.