1 minuto in Borsa 11 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In buona evidenza a Milano il comparto tecnologia (+2,76%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,89%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,32%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati nel Regno Unito il dato sul Tasso di Disoccupazione, pari a 3,8%, e il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che si attesta su 23.200 unità. È previsto domani sia dalla Cina che dalla Spagna l’annuncio dei Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.571,25 punti.