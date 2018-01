1 minuto in Borsa 11 gennaio 2018

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa.

Buona la performance a Milano del comparto Tecnologico (+2,49%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Chimico (-2,79%).

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,19.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciate le Vendite al Dettaglio dell’Italia, pari a 1,1%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile.

Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.407 punti.