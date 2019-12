1 minuto in Borsa 11 dicembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli (+1,79%). Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -2,04%.

Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%.

Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio. Domani l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall’Unione Europea l’annuncio della Produzione industriale.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.375,25 punti.