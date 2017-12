1 minuto in Borsa 11 dicembre 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Leonardo, con un progresso del 2,10%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -1,75%.

L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.249,8 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -1%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, domani è previsto dalla Germania l’annuncio sull’Indice ZEW e dal Regno Unito quello dei Prezzi abitazioni, mentre in Francia sarà pubblicato il dato sull’Occupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.346,25 punti.