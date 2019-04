1 minuto in Borsa 11 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Buona la performance a Milano del comparto beni per la casa (+1,63%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,61%.

Tra i principali cambi, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,3%.

In Cina, lo stesso dato si attesta su 2,3%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi alla Produzione, previsto questo pomeriggio.

Domani, in Spagna l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.648,75 punti.